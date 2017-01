Thể Thao 247 - Xem trực tiếp đội HAGL vs Sài Gòn FC, 17h00 ngày 22/1. Cập nhật link xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC trên Thể Thao 247. Trực tiếp bóng đá đội HAGL vs Sài Gòn FC Youtube, K+1 HD.